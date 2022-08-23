Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Ворожа ракета повністю знищила один приватний будинок. ще один дім – пошкоджено.
Обійшлось без постраждалих

Місто Нікополь окупанти обстріляли з РСЗВ “Град” (20 снарядів), Також місто обстріляли з трьох дронів-камікадзе.

Як наслідок – понівечено декілька приватних будинків, у кількох з них виникли загоряння.

Ворожими обстрілами зачепило й місцевий водноспортивний комплекс.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

“І наші військові збили три російські безпілотники-розвідники”, – резюмував Резніченко.