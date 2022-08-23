Сьогодні вдень російські оупанти обстірляли Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем опинились міста Дніпро та Нікополь.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Ворожа ракета повністю знищила один приватний будинок. ще один дім – пошкоджено.

Обійшлось без постраждалих

Місто Нікополь окупанти обстріляли з РСЗВ “Град” (20 снарядів), Також місто обстріляли з трьох дронів-камікадзе.

Як наслідок – понівечено декілька приватних будинків, у кількох з них виникли загоряння.

Ворожими обстрілами зачепило й місцевий водноспортивний комплекс.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

“І наші військові збили три російські безпілотники-розвідники”, – резюмував Резніченко.