Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Ворожа ракета повністю знищила один приватний будинок. ще один дім – пошкоджено.
Обійшлось без постраждалих
Місто Нікополь окупанти обстріляли з РСЗВ “Град” (20 снарядів), Також місто обстріляли з трьох дронів-камікадзе.
Як наслідок – понівечено декілька приватних будинків, у кількох з них виникли загоряння.
Ворожими обстрілами зачепило й місцевий водноспортивний комплекс.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
“І наші військові збили три російські безпілотники-розвідники”, – резюмував Резніченко.
- У ніч на 23 серпня російські окупанти укотре обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілів загинула одна жінка.