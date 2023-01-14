Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
“Ворог обстріляв дві ТЕС ДТЕК, одна з них припинила виробництво електроенергії. Під час сьогоднішнього масованого обстрілу окупанти атакували дві теплоелектростанції “ДТЕК Енерго”, які вже неодноразово зазнавали ворожих ударів”, — йдеться в повідомленні.
Попередньо, ніхто не постраждав.
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Внаслідок обстрілів пошкоджено обладнання ТЕС. У ДТЕК запевнили, що одразу після закінчення атаки енергетики почали оперативно ліквідовувати наслідки.
Варто зауважити, що це вже 26-тий обстріл енергетичних об’єктів ДТЕК.
За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, у шести областях України були влучання ворожих ракет.
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