Під час ракетної атаки в суботу росіяни обстріляли дві ТЕС, одна з них припинила виробництво електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

“Ворог обстріляв дві ТЕС ДТЕК, одна з них припинила виробництво електроенергії. Під час сьогоднішнього масованого обстрілу окупанти атакували дві теплоелектростанції “ДТЕК Енерго”, які вже неодноразово зазнавали ворожих ударів”, — йдеться в повідомленні.

Попередньо, ніхто не постраждав.

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Внаслідок обстрілів пошкоджено обладнання ТЕС. У ДТЕК запевнили, що одразу після закінчення атаки енергетики почали оперативно ліквідовувати наслідки.

Варто зауважити, що це вже 26-тий обстріл енергетичних об’єктів ДТЕК.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, у шести областях України були влучання ворожих ракет.