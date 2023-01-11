10 січня під час обстрілу Херсона російські окупаційні війська поцілили у Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, вчора увечері війська РФ завдали удару по медзакладу Херсона. Ворожі снаряди поцілили у місце, де надають допомогу новонародженим дітям.

“Пошкоджено 6-поверховий неонатальний корпус – в будівлі вибито вікна”, – зазначив Янушевич.

Окрім цього руйнувань зазнала і поліклініка медзакладу, у якій внаслідок обстрілів вибито низку вікон.

“На щастя, через цю російську атаку люди не постраждали”, – резюмував очільник Херсонщини.

Додамо, що загалом протягом 10 січня російські окупаційні війська 63 рази обстріляли Херсонську область, поранивши 5 осіб.