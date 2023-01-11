Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його словами, вчора увечері війська РФ завдали удару по медзакладу Херсона. Ворожі снаряди поцілили у місце, де надають допомогу новонародженим дітям.
“Пошкоджено 6-поверховий неонатальний корпус – в будівлі вибито вікна”, – зазначив Янушевич.
Окрім цього руйнувань зазнала і поліклініка медзакладу, у якій внаслідок обстрілів вибито низку вікон.
“На щастя, через цю російську атаку люди не постраждали”, – резюмував очільник Херсонщини.
Додамо, що загалом протягом 10 січня російські окупаційні війська 63 рази обстріляли Херсонську область, поранивши 5 осіб.
- Протягом 10 січня російські військові завдали ударів по понад 20 населених пунктах Харківської області. Внаслідок чого у містах та селах є руйнації цивільної інфраструктури.
- Протягом минулої доби, 10 січня, російські окупанти обстрілювали дві громади Сумської області. Ворог використовував міномети.