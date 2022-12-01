Сьогодні, 1 грудня, російські окупанти укотре обстріляли енергетичне підприємство України. Як наслідок - поранення отримали двоє енергетиків.

Про це повідомили у ДТЕК Енерго.

Зазначається, що під прицілом окупантів опинилось одне з підприємств компанії. У якому населеному пункті стався обстріл у ДТЕК не повідомили, однак наголосили що є двоє поранених працівників.

Обох поранених ушпиталили, їх життю нічого не загрожує.

“Після завершення обстрілів енергетики зможуть оцінити ступінь пошкоджень обладнання і інфраструктури підприємства та невідкладно розпочали ліквідацію наслідків атаки”, – наголосили у ДТЕК.

Також повідомляється, що задля безпеки працівників компанії, на об’єктах перебувають лише критично необхідні співробітники, а всі інші працюють у віддаленому режимі.

У ДТЕК додали, що протягом останніх двох місяців їх підприємства зазнали 16-и терористичних атак з боку РФ.

“Внаслідок них 24 енергетики зазнали поранень, 3 загинули. Також були постраждалі серед рятувальників та працівників підрядних організацій”, – йдеться у повідомленні.