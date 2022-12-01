Про це повідомили у ДТЕК Енерго.
Зазначається, що під прицілом окупантів опинилось одне з підприємств компанії. У якому населеному пункті стався обстріл у ДТЕК не повідомили, однак наголосили що є двоє поранених працівників.
Обох поранених ушпиталили, їх життю нічого не загрожує.
“Після завершення обстрілів енергетики зможуть оцінити ступінь пошкоджень обладнання і інфраструктури підприємства та невідкладно розпочали ліквідацію наслідків атаки”, – наголосили у ДТЕК.
Також повідомляється, що задля безпеки працівників компанії, на об’єктах перебувають лише критично необхідні співробітники, а всі інші працюють у віддаленому режимі.
У ДТЕК додали, що протягом останніх двох місяців їх підприємства зазнали 16-и терористичних атак з боку РФ.
“Внаслідок них 24 енергетики зазнали поранень, 3 загинули. Також були постраждалі серед рятувальників та працівників підрядних організацій”, – йдеться у повідомленні.
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