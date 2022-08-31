Про це повідомили голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко та мер Енергодару Дмитро Орлов.

Як заявив Євтушенко, армія російських окупантів обстріляли Енергодар з протилежного боку, щоб створити “відповідну картину для місії МАГАТЕ”, яка сьогодні прибуде на ЗАЕС “та сформувати пул місцевих жителів, які під камери ЗМІ повідомлять комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища”.

“Распятого мальчика в трусіках пам’ятаєте? Те саме, тільки тепер “трусіки” намагаються одягти на мешканців Енергодару”, – зауважив Євтушенко.

Він додав, що ситуація з такими провокаційними обстрілами вкрай небезпечна, адже у будь-який момент окупанти можуть повернути гаубиці у бік Нікополя і знову обстріляти місто.

“Будьте уважні та по можливості не знаходьтесь на відкритих майданчиках”, – написав він.

Тим часом мер Енергодара Дмитро Орлов у своєму Telegram-каналі опублікував фото наслідків обстрілу міської ради.