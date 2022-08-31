Про це повідомили голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко та мер Енергодару Дмитро Орлов.
Як заявив Євтушенко, армія російських окупантів обстріляли Енергодар з протилежного боку, щоб створити “відповідну картину для місії МАГАТЕ”, яка сьогодні прибуде на ЗАЕС “та сформувати пул місцевих жителів, які під камери ЗМІ повідомлять комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища”.
“Распятого мальчика в трусіках пам’ятаєте? Те саме, тільки тепер “трусіки” намагаються одягти на мешканців Енергодару”, – зауважив Євтушенко.
Він додав, що ситуація з такими провокаційними обстрілами вкрай небезпечна, адже у будь-який момент окупанти можуть повернути гаубиці у бік Нікополя і знову обстріляти місто.
“Будьте уважні та по можливості не знаходьтесь на відкритих майданчиках”, – написав він.
Тим часом мер Енергодара Дмитро Орлов у своєму Telegram-каналі опублікував фото наслідків обстрілу міської ради.
- Так званому “меру” Енергодара Андрію Шевчику повідомили про підозру у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, а також порушенні законів та звичаїв війни. За даними слідства, у травні 2022 року він ухвалив рішення про конфіскацію 140 тисяч тонн запасів зерна на суму понад 1,89 мільярда гривень.