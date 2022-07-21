Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.
Звертаючись до мешканців міста він попросив усіх залишатися в укриттях та закликав бути обачнішими: “Будьте обережні, бережіть своє життя”, — написав голова Харкова.
Наразі триває обстріл одного з найгустонаселеніших районів міста.
За словами Терехова внаслідок обстрілу є поранені. Також російські військові влучили в одну з медичних установ міста.
Інформація щодо загиблих відсутня.
Місцеві Telegram-канали вже публікують відео та світлини з наслідками обстрілів. Над містом здійнявся стовп диму.
Оновлено. О 10:08 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що за попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу одного із житлових районів Харкова 17 людей отримали поранення. Про це він написав у Telegram.
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