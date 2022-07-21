Сьогодні, 21 липня росіяни знову завдали удару по Харкову. Солдати РФ влучили в один з найгустонаселеніших районів міста.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

Звертаючись до мешканців міста він попросив усіх залишатися в укриттях та закликав бути обачнішими: “Будьте обережні, бережіть своє життя”, — написав голова Харкова.

Наразі триває обстріл одного з найгустонаселеніших районів міста.

За словами Терехова внаслідок обстрілу є поранені. Також російські військові влучили в одну з медичних установ міста.

Інформація щодо загиблих відсутня.

Місцеві Telegram-канали вже публікують відео та світлини з наслідками обстрілів. Над містом здійнявся стовп диму.

Оновлено. О 10:08 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що за попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу одного із житлових районів Харкова 17 людей отримали поранення. Про це він написав у Telegram.