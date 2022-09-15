Росіяни обстріляли інфраструктурні об’єкти Кіровоградщини

15 вересня росіяни завдали ракетних ударів по інфраструктурних об’єктах у Петрівській громаді Кіровоградської області.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

Росіяни поцілили по об’єктам інфраструктури на території Петрівської громади.

Райкович уточнив, що одну ракету збили сили ППО.

Надвечір 15 вересня російські війська також вкотре обстріляли Кривий Ріг. Ракетних ударів завдано в районі гідравлічних споруд міста.

Окрім цього, російські солдати не припиняють обстрілювати Донецьку область. Зокрема протягом ночі під інтенсивним вогнем опинився Бахмутський район, де внаслідок обстрілів зруйновано багатоповерхівку. Під обстрілом опинилась й лікарня.