російсько-українська війна
19:16 «Українська музика почала отримувати супротив у Німеччині»: Олег Скрипка про скасування концерту гурту «ВВ»
19:12 Росіяни обстріляли інфраструктурні об’єкти Кіровоградщини
18:58 На парламентських виборах у Швеції проголосували за ультраправих
18:31 НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену Володимирському собору
18:29 Німеччина спорядить Україні додаткові ракетні установки та броньовики
17:46 Німеччина запропонувала спеціальний фонд для українців, які пережили Голокост – NYT
17:33 Росіяни знову обстріляли гідротехнічні споруди Кривого Рогу — Вілкул
17:09 СБУ вважає, що перехід громад від УПЦ до ПЦУ може «розхитати суспільно-політичну ситуацію»: деталі
16:07 Сейм Латвії розгляне ініціативу щодо обмеження російської мови у комунікації та рекламі
16:02 Розпочато розслідування за фактом ДТП із Зеленським — ДБР
16:01 Цього року експорт російського газу до ЄС скоротиться на третину – The Guardian
15:36 У Харківській області випустять газету для жителів деокупованих територій про перебіг війни — міністр культури
15:35 Порошенко, співробітники «Прямого» та близькі попрощалися з оператором Олексієм Юрченком, який загинув у боях за Балаклію
15:29 Європарламент схвалив виділення 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні
15:03 У Міноборони заявили, що каратимуть користувачів соцмереж за витік таємної інформації
14:53 Росія пригрозила США наслідками, якщо Вашингтон передасть Україні ракети великої дальності
14:49 Норвегія буде працювати з ЄС, щоб стабілізувати ціни на газ — Reuters
14:47 Фінляндія конфіскувала активи росіян на 189 мільйонів євро
14:04 Литва надасть Україні дві партії бронетранспортерів
14:02 В окупованому Маріуполі люди вийшли на мітинг через відсутність водо- та електропостачання у місті – Андрющенко
13:58 У Харківській області затримано 16 колаборантів та виявлено списки «посадовців» окупаційних адміністрацій — СБУ
13:58 Рейтинг Джо Байдена значно зріс, проте 53% громадян США все ще не схвалюють його політику – Forbes
13:37 «Укрзалізниця» провела тендер дилеру Коломойського без досвіду та грошей на 154 млн грн
13:14 Як Росія налагоджує тісні зв’язки з Китаєм: в CNN назвали три способи
13:12 У Куп’янську прикордонники визволили з підвалу п’ятьох підлітків, яких утримували окупанти
13:12 Україна отримала перші 500 млн євро від ЄІБ у межах пакету допомоги на 1,59 млрд євро
12:54 Ethereum перевели на новий алгоритм, відключивши від майнінгу
12:27 87% українців вважають територіальні поступки неприпустимими — опитування КМІС
12:23 Росія від санкцій зазнала сотні мільярдів доларів «прямих збитків» — Bloomberg
12:10 Мешканців ОРДЛО з російськими паспортами не пропускають до Росії – розвідка
11:54 США тиснуть на Туреччину через антиросійські санкції
11:52 Обстріли Донеччини: росіяни завдали ударів по багатоповерхівці та лікарні, є постраждалі
11:42 Великий караван: з портів України за день відправлять чверть мільйона тонн зерна
11:22 Зеленський поспілкувався з британським актором Бенедиктом Камбербетчем
11:08 Сьогодні «Укрзалізниця» відновила сполучення між Харковом та деокупованою Балаклією

Росіяни обстріляли інфраструктурні об’єкти Кіровоградщини

15 вересня росіяни завдали ракетних ударів по інфраструктурних об’єктах у Петрівській громаді Кіровоградської області.

Четвер, 15 вересня 2022, 19:12
Підтримати

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

Росіяни поцілили по об’єктам інфраструктури на території Петрівської громади.

Райкович уточнив, що одну ракету збили сили ППО.

Надвечір 15 вересня російські війська також вкотре обстріляли Кривий Ріг. Ракетних ударів завдано в районі гідравлічних споруд міста.

Окрім цього, російські солдати не припиняють обстрілювати Донецьку область. Зокрема протягом ночі під інтенсивним вогнем опинився Бахмутський район, де внаслідок обстрілів зруйновано багатоповерхівку. Під обстрілом опинилась й лікарня.

Теги: Кіровоградщина, обстріл інфраструктури, ракетні удари, цивільна інфраструктура

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook