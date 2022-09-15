Росіяни обстріляли інфраструктурні об’єкти Кіровоградщини

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович
Росіяни поцілили по об’єктам інфраструктури на території Петрівської громади.
Райкович уточнив, що одну ракету збили сили ППО.
Надвечір 15 вересня російські війська також вкотре обстріляли Кривий Ріг. Ракетних ударів завдано в районі гідравлічних споруд міста.
Окрім цього, російські солдати не припиняють обстрілювати Донецьку область. Зокрема протягом ночі під інтенсивним вогнем опинився Бахмутський район, де внаслідок обстрілів зруйновано багатоповерхівку. Під обстрілом опинилась й лікарня.
- В ніч на 15 вересня, близько 12:30, росіяни обстріляли околиці Миколаєва та вдарили ракетами по інфраструктурному об’єкту в селі Чорноморка, а також кілька разів атакували Очаків.
- В Дніпропетровській області всю ніч боролися з наслідками вечірнього ракетного удару і потерпали від нових обстрілів, адже війська РФ протягом ночі п’ять разів обстріляли Нікопольський район.
- Російські війська знову атакували Запоріжжя. Зазначається, що ворог влучив біля інфраструктурного підприємства міста.
- У ніч на 15 вересня ворожі війська завдали удару по Київському району Харкова.