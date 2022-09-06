Росіяни обстріляли Харків: під завалами знайдено тіло загиблої

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.
За його словами, ворожі війська влучили у в приватний житловий будинок. Внаслідок чого загинула людина.
Вдруге ракета “прилетіла” неподалік приватного житла. Від розльоту осколків спалахнув будинок. Минулося без постраждалих.
Нагадаємо, що місто регулярно потерпає від обстрілів. У такий спосіб, 4 вересня, близько 18:30, внаслідок ракетного удару окупантів 3 людей постраждали в Новобаварському районі міста. Ракета влучила в землю, однак вибухова хвиля пошкодила приватні домоволодіння та 10-поверховий багатоквартирний будинок.
Як зазначав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, на лінії зіткнення росіяни продовжують обстрілювати позиції ЗСУ з реактивної та ствольної артилерії та використовувати авіацію. Втім, українські захисники надійно тримають свої позиції та ведуть вогонь у відповідь.
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