Росіяни обстріляли Харків: під завалами знайдено тіло загиблої

В ніч на 6 вересня російські військові обстріляли Індустріальний район Харкова. Після влучання під завалами знайшли тіло загиблої жінки.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

За його словами, ворожі війська влучили у в приватний житловий будинок. Внаслідок чого загинула людина.

Вдруге ракета “прилетіла” неподалік приватного житла. Від розльоту осколків спалахнув будинок. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, що місто регулярно потерпає від обстрілів. У такий спосіб, 4 вересня, близько 18:30, внаслідок ракетного удару окупантів 3 людей постраждали в Новобаварському районі міста. Ракета влучила в землю, однак вибухова хвиля пошкодила приватні домоволодіння та 10-поверховий багатоквартирний будинок.

Як зазначав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, на лінії зіткнення росіяни продовжують обстрілювати позиції ЗСУ з реактивної та ствольної артилерії та використовувати авіацію. Втім, українські захисники надійно тримають свої позиції та ведуть вогонь у відповідь.