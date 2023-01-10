Пізно ввечері 10 січня російські війська продовжили завдавати ударів по Харкову. Ворог обстріляв Київський район міста, влучивши у склад піротехніки.

Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

Синєгубов зазначив, що внаслідок влучання відбулась детонація виробів піротехніки.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

На місці вже працюють співробітники ДСНС.

Інформацію щодо “прильотів” підтвердив мер Харкова Ігор Терехов, додавши, що влучання також зафіксували в іншій частині Київського району.