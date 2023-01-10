Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.
Синєгубов зазначив, що внаслідок влучання відбулась детонація виробів піротехніки.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
На місці вже працюють співробітники ДСНС.
Інформацію щодо “прильотів” підтвердив мер Харкова Ігор Терехов, додавши, що влучання також зафіксували в іншій частині Київського району.
Про постраждалих наразі інформації немає. Щодо руйнувань – також знатимимо пізніше. Ще один приліт також в Київському районі. За попередньою інформацією – без постраждалих та руйнувань”, – йдеться у повідомленні.
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