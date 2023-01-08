Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

По місту Мерефа російські військові завдали два ракетних удари. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт цивільної промисловості.

“На жаль, загинув 50-річний мирний мешканець”, — додав очільник регіону.

Також росіяни протягом доби ворог обстрілювали село Стариця Чугуївського району та смт Дворічна Куп’янського. В останньому населеному пункті під обстріл потрапив приватний житловий будинок та будівля підрозділу ДСНС. Ще було пошкоджено дві автоцистерни та оперативний автомобіль пожежників.

“На лінії зіткнення російські окупанти продовжують здійснювати спроби покращити своє тактичне положення, але отримують відсіч від наших захисників та несуть втрати”, — написав Синєгубов.