Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури у Telegram.
Зазначається, що Херсонська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.
9 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили обстріл житлових масивів міста Херсона та населених пунктів Бериславського району.
Внаслідок чого в обласному центрі ворожий снаряд влучив у зупинку громадського транспорту. Троє людей загинули на місці. Також наразі відомо про щонайменше двох поранених.
У прокуратури зауважили, що обстріли міста тривають.
- У ніч на 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у низці областей, зокрема й у столиці України.
- Загалом було випущено 81 ракету та 8 безпілотників. Частину із них знищено силами ППО.
- Внаслідок масованого російського удару на півдні України є влучання в об’єкти інфраструктури. Ворог обстріляв Кіровоградщину, Одещину, Вінниччину та Криворіжжя.
- 9 березня 2023 року в Києві від російської масованої повітряної атаки постраждали 3 жителів Святошинського району.