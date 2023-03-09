Сьогодні, 9 березня, внаслідок масованого російського удару по території Україні у Херсоні на зупинці громадського транспорту загинуло троє людей. Водночас ще двоє постраждали.

Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури у Telegram.

Зазначається, що Херсонська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.

9 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили обстріл житлових масивів міста Херсона та населених пунктів Бериславського району.

Внаслідок чого в обласному центрі ворожий снаряд влучив у зупинку громадського транспорту. Троє людей загинули на місці. Також наразі відомо про щонайменше двох поранених.

У прокуратури зауважили, що обстріли міста тривають.