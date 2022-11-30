30 листопада військові РФ знову обстріляли Херсон. Внаслідок чого одна цивільна особа загинула та ще одна отримала поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

За його словами, вранці росіяни били по середмістю Херсона. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили у газогін.

“70-річна мешканка Херсона через ворожий обстріл загинула у власній квартирі”, — йдеться в повідомленні.

Янушевич також додав, що внаслідок обстрілу також отримав поранення 64-річний херсонець — він перебував на вулиці, коли російські снаряди падали на дорогу.

Наразі чоловікові надають необхідну медичну допомогу.