Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.
За його словами, вранці росіяни били по середмістю Херсона. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили у газогін.
“70-річна мешканка Херсона через ворожий обстріл загинула у власній квартирі”, — йдеться в повідомленні.
Янушевич також додав, що внаслідок обстрілу також отримав поранення 64-річний херсонець — він перебував на вулиці, коли російські снаряди падали на дорогу.
Наразі чоловікові надають необхідну медичну допомогу.
- У Херсоні 29 листопада до національної електромережі підключили близько 41% побутових споживачів.
- Згідно з інформацією, наданої розвідкою Великої Британії, Херсон зараз є вразливим перед обстрілами з російської сторони, які ворог здійснює з протилежного берега Дніпра.