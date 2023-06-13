13 червня російська армія обстріляла територію церкви в смт Білозерка Херсонської області, внаслідок чого загинув священник.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

13 червня, близько 11:40 окупанти обстріляли Білозерку, влучивши у подвір‘я церкви.

Загинув місцевий мешканець-священник. Ще одна жінка поранена і її госпіталізовано. Кількість травмованих уточнюється.

Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.



Росіяни обстріляли Херсонщину та вбили священника // 2 фото