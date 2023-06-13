Джерело: Херсонська обласна прокуратура
13 червня, близько 11:40 окупанти обстріляли Білозерку, влучивши у подвір‘я церкви.
Загинув місцевий мешканець-священник. Ще одна жінка поранена і її госпіталізовано. Кількість травмованих уточнюється.
Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Росіяни обстріляли Херсонщину та вбили священника // 2 фото
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