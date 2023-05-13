Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.
Зазначається, що загинуло двоє мешканців, зокрема 15-річна дівчина. Також десять людей отримали поранення різного ступеня тяжкості — серед них двоє підлітків 15 та 16 років: “Їх доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, у Костянтинівці пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини.
За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню “Смерч”.
Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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