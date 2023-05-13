13 травня російські війська завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок обстрілів є загиблі, серед них — 15-річна дівчина.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.

Зазначається, що загинуло двоє мешканців, зокрема 15-річна дівчина. Також десять людей отримали поранення різного ступеня тяжкості — серед них двоє підлітків 15 та 16 років: “Їх доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, у Костянтинівці пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини.

За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню “Смерч”.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).