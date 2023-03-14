Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.
За даними слідства, зранку 14 березня війська РФ здійснили ракетний обстріл центральної частини міста Краматорська. Там ракета влучила у багатоквартирний будинок. За попередніми даними, з-під завалів дістали чотирьох поранених. Водночас один потерпілий помер у лікарні, ще трьом громадянам надано кваліфіковану медичну допомогу.
Пошкоджено перекриття та стіну одного з під’їздів, потрощені вікна і балкони, додали в ОГПУ. Також на місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Точна кількість постраждалих встановлюється.
На місцях продовжують вживати всі належні та можливі заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.
За словами президента України Володимира Зеленського, у місті пошкоджено 6 багатоповерхівок.
“Щонайменше троє постраждалих, одна людина загинула. Мої співчуття рідним. Рятувальні роботи ще тривають. Держава-зло продовжує воювати з мирним населенням. Знищуючи життя і не залишаючи нічого людського”, — сказав Глава держави.
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