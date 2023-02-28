Вранці 28 лютого війська РФ укотре завдали удару по мирному населеному пункту Куп'янськ на Харківщині. Унаслідок злочинних дій росіян загинула одна особа.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, сьогодні вранці окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківщини.

Під вогнем окупантів опинився Куп’янськ. Унаслідок злочинних дій росіян зруйновано житлові будинки. Також пошкоджень зазнала будівля дитячого садка.

Окрім цього, ворожі снаряди поцілили по місцевому парку відпочинку.

“На жаль, загинув цивільний чоловік 63 років. Небезпека повторних обстрілів залишається високою. Будьте обережні, не ігноруйте сигнали тривоги”, – повідомив очільник Харківщини.