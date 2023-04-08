Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Ворог знову завдає ударів по цивільному населенню Куп’янського району. Є жертви та постраждалі”, – написав він у Telegram.
Відомо, що росіяни обстріляли смт Дворічна Куп’янського району Харківської області. Унаслідок обстрілів загинуло двоє чоловіків – 65 та 34 років.
Також у селі Подоли поранення зазнала 65-річна жінка – зараз медики надають їй необхідну допомогу.
- Сьогодні, 8 квітня, близько 10:30 російські військові завдали удару авіаційними бомбами по містах Оріхів та Гуляйполе Запорізької області, внаслідок чого поранень зазнали двоє чоловіків.
- За даними Генштабу, за минулу добу авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.