Сьогодні окупанти вкотре завдали ударів по цивільному населенню Харківщини.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Ворог знову завдає ударів по цивільному населенню Куп’янського району. Є жертви та постраждалі”, – написав він у Telegram.

Відомо, що росіяни обстріляли смт Дворічна Куп’янського району Харківської області. Унаслідок обстрілів загинуло двоє чоловіків – 65 та 34 років.

Також у селі Подоли поранення зазнала 65-річна жінка – зараз медики надають їй необхідну допомогу.