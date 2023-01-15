Російські військові продовжують воювати з лікарнями на Херсонщині, зокрема 15 січня ворог завдав удару по медичному закладу у Херсоні.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Він зазначив, що 15 січня російські окупанти обстріляли один з міських медичних закладів Херсона, будівля зазнала пошкоджень

Водночас зауважив, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Зауважимо, 14 січня російські війська здійснили черговий масований обстріл по всій території України. Внаслідок чого окремі мікрорайони Херсона та 35 населених пунктів області тимчасово відключені від електроживлення.

Окрім цього, 14 січня російські військові вперше атакували Київ зенітними ракетами С-300 і C-400. Агресор знає, що українській ППО складно їх збивати.