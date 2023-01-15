Про це заявив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Він зазначив, що 15 січня російські окупанти обстріляли один з міських медичних закладів Херсона, будівля зазнала пошкоджень
Водночас зауважив, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Зауважимо, 14 січня російські війська здійснили черговий масований обстріл по всій території України. Внаслідок чого окремі мікрорайони Херсона та 35 населених пунктів області тимчасово відключені від електроживлення.
Окрім цього, 14 січня російські військові вперше атакували Київ зенітними ракетами С-300 і C-400. Агресор знає, що українській ППО складно їх збивати.
- У Дніпрі під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого знищили під’їзд.
- У Харкові внаслідок ракетних обстрілів тимчасово зупинено рух лініями метрополітену, зокрема більшість районів міста знеструмлено.
- 14 січня росіяни знову здійснили масований ракетний обстріл Києва, влучання були зафіксовані у Голосіївському та Дніпровському районах столиці.