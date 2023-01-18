Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, Нікопольщина знову постраждала від ворожих ударів. Росіяни тричі накрили район вогнем з важкої артилерії.
Понад два десятки ворожих снарядів влучили на територію двох громад — Марганецької та Червоногригорівської.
Як запевнив Резніченко, люди не постраждали. Втім, пошкоджені будинки та лінії електропередач: “Наслідки ще уточнюються. Решта районів мали тиху ніч — без тривог та атак. І на цю хвилину спокійно”, — додав голова ОВА.
- Через незначну кількість колаборантів, загарбники змушені завозити чиновників з РФ для виконання управлінських функцій окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях.
- Україна наблизилася ще на крок до отримання парку сучасних бойових танків після того, як Німеччина, яка зазнала великого тиску Заходу, заявила, що це буде перший пункт порядку денного нового міністра оборони ФРН.
- 17 січня в Польщі відбулася перша особиста зустріч Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.