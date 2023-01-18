У ніч на 18 січня військові РФ завдали ударів по території Нікопольського району на Дніпропетровщині. Там руйнувань зазнали житлові будинки, а також лінії електропередач.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, Нікопольщина знову постраждала від ворожих ударів. Росіяни тричі накрили район вогнем з важкої артилерії.

Понад два десятки ворожих снарядів влучили на територію двох громад — Марганецької та Червоногригорівської.

Як запевнив Резніченко, люди не постраждали. Втім, пошкоджені будинки та лінії електропередач: “Наслідки ще уточнюються. Решта районів мали тиху ніч — без тривог та атак. І на цю хвилину спокійно”, — додав голова ОВА.