Росіяни обстріляли Миколаїв ракетами ЗРК «С-300»

Пізно вечері 3 листопада російські окупанти завдали ударів з ЗРК по Миколаєву. Поцілили у складські приміщення.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Обстріл міста окупанти здійснили 3 листопада о 23:30. Для атаки на Миколаїв росіяни використали ракети ЗРК “С-300”.

Як наслідок – зруйновано одне складське приміщення. На іншому виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Окрім цього внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнала адміністративна будівля та автомобіля. які були припарковані поруч.

За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.