Росіяни обстріляли Миколаїв ракетами ЗРК «С-300»

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Обстріл міста окупанти здійснили 3 листопада о 23:30. Для атаки на Миколаїв росіяни використали ракети ЗРК “С-300”.
Як наслідок – зруйновано одне складське приміщення. На іншому виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.
Окрім цього внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнала адміністративна будівля та автомобіля. які були припарковані поруч.
За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.
- Цієї ночі, 4 листопада, у небі над Дніпропетровською областю було знищено 8 іранських БПЛА “Shahed-136”.
- Під ранок 4 листопада у Львівській області було збито іранський дрон-камікадзе “Shahed-136”.