Сьогодні, 3 вересня, внаслідок російського обстрілу селища Висунськ в Миколаївській області загинув один хлопчик, а також троє інших дітей поранено.

Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, загинув 8-річний хлопчик та зазнали травмувань ще троє дітей віком від шести до 12 років. Водночас отримали поранення також і дорослі громадяни.

Також близько 11:30 війська РФ завдали чергового удару по обласному центру. Інформація про пошкодження та постраждалих наразі уточнюється. Усі злочини РФ ретельно документують слідчі поліції.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення законів та звичаїв війни.