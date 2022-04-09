Солдати ЗС РФ обстріляли біля Рубіжного (Луганщина) цистерну з азотною кислотою, та не врахували напрямок вітру - токсичні пари рушили на російські позиції під Кудряшівкою та Варварівкою.

Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, цистерни з 4 тоннами неконцентрованої азотної кислоти вибухнула близько 17-ї години після того, як російські війська вели обстріли по промисловій зоні. Гайдай запевнив, що загрози життю населення наразі немає.

“Воювати росіяни не вміють – не розрахували навіть напрямок вітру”, – заявив Сергій Гайдай.

Також він додав, що упродовж дня внаслідок обстрілів Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Золотого пошкоджено 11 об’єктів, серед яких 4 будинки, промисловий склад, спортивна інфраструктура. Чотири особи отримали поранення, ще 4 врятовано з-під завалів та обстрілів, з яких одна дитина.