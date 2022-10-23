Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, попередньо, поранені п’ятеро людей. Двоє з них їхали у машині, коли поряд з автівкою розірвався російський снаряд.
Водночас у місті понівечені будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств.
Нагадаємо, що це вже другий обстріл протягом дня. Раніше ворог обстріляв з реактивної системи залпового вогню та важкої артилерії Марганецьку громаду.
Також голова ОВА розповідав, що під час нічної атаки росіян українські військові з повітряного командування “Схід” знищили над Дніпропетровською областю ворожий дрон-камікадзе “Shahed-136”. Його збили у Нікопольському районі.
- У ніч на 23 жовтня російські війська обстріляли Запоріжжя, використовуючи дрони-камікадзе, а також атакували навколишні населені пункти ракетами С-300.
- За минулу добу, 22 жовтня, у Донецькій області внаслідок злочинних дій російських загарбників загинуло двоє мирних мешканців, ще дев’ять осіб отримали поранення.