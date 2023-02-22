Вчора, 21 лютого, об 11:58 ворог здійснив обстріл Очаківської громади. Внаслідок чого, одна людина зазнала важких поранень.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

Також 21 лютого о 12:12 росіяни завдали ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Там влучання зафіксовано по відкритій території, пише Кім. Втім, постраждалих та руйнувань немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, минулої доби противник здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок злочинних дій російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, є загиблі та поранені цивільні.

Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.