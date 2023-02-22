Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.
Також 21 лютого о 12:12 росіяни завдали ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Там влучання зафіксовано по відкритій території, пише Кім. Втім, постраждалих та руйнувань немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, що за даними Генштабу, минулої доби противник здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок злочинних дій російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, є загиблі та поранені цивільні.
Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.
- Вранці 22 лютого війська РФ завдали удару по Марганцю Дніпропетровської області з важкої артилерії.
- Протягом 21 лютого російські військові вбили одного цивільного жителя Донецької області в Іванівському.
- Протягом 21 лютого російські війська завдали удару по Куп’янську, де обстрілом пошкодили футбольне поле, трибуну стадіону, дитячий садок та житлові будинки. Як наслідок, постраждав цивільний чоловік.