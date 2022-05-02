Про це повідомляє місцеве видання Думська.
“Попередньо через сьогоднішню ракетну атаку загинув 13-річний підліток, поранено 17-річну дівчину. Є ще загиблі та постраждалі”, – зазначили у повідомленні.
Натомість місцеве видання “Суспільне Одеса” повідомило про 15-річного загиблого підлітка.
“Внаслідок ракетного удару по житловій будівлі загинув 15-річний хлопець, неповнолітня дівчина потрапила до лікарні. З трьома людьми працюють психологи”, – йшлося у повідомленні.
Всього в будівлі, в яку влучила ракета, було п’ятеро людей – повідомила журналістам начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.
Своєю чергою, начальник Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що росіяни завдали ракетного удару по одному з об’єктів інфраструктури міста.
“На жаль, є загиблі та поранені. Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі!”, – наголосив Марченко.
Раніше повідомлялось про вибухи у місті, водночас у регіоні повітряну тривогу не оголошували.
Як стало відомо пізніше, над Чорним морем збили російський безпілотник.
- Нагадаємо, в Одеській області знову здійснили ракетний обстріл одного мосту. За останній тиждень по мосту в Затоці влучили вже втрете.
- 30 квітня, російська ракета влучила та пошкодила злітно-посадову смугу Одеського аеропорту.
- Варто зазначити, що в Одесі запровадили посилену комендантську годину. Вона триватиме з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня.
- Російська армія 23 квітня здійснила обстріл по Одесі з акваторії Каспійського моря.