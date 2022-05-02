2 травня російські війська завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок якого, за попередніми даними, загинув підліток.

Про це повідомляє місцеве видання Думська.

“Попередньо через сьогоднішню ракетну атаку загинув 13-річний підліток, поранено 17-річну дівчину. Є ще загиблі та постраждалі”, – зазначили у повідомленні.

Натомість місцеве видання “Суспільне Одеса” повідомило про 15-річного загиблого підлітка.

“Внаслідок ракетного удару по житловій будівлі загинув 15-річний хлопець, неповнолітня дівчина потрапила до лікарні. З трьома людьми працюють психологи”, – йшлося у повідомленні.

Всього в будівлі, в яку влучила ракета, було п’ятеро людей – повідомила журналістам начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Своєю чергою, начальник Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що росіяни завдали ракетного удару по одному з об’єктів інфраструктури міста.

“На жаль, є загиблі та поранені. Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі!”, – наголосив Марченко.

Раніше повідомлялось про вибухи у місті, водночас у регіоні повітряну тривогу не оголошували.

Як стало відомо пізніше, над Чорним морем збили російський безпілотник.