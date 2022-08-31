Про це повідомила лідерка партії Юлія Тимошенко у Facebook.

Політикиня оприлюднила світлини пошкоджених споруд.

“Партійний осередок, який наш Віталій Данілов та його команда з перших днів війни перетворили на справжній центр допомоги харків’янам, став черговою жертвою російського геноциду… Наївні раби досі все ще вірять, що терор їм допоможе здолати вільних людей. Телепні й недоумки”, – зазначила Тимошенко.

За її словами, нескінченний терор проти цивільних лише стверджує українців у бажанні не брати полонених і не зупинятися до повного знищення ворога.

“Боже, бережи ЗСУ!”, – написала голова партії.

30 серпня російські окупанти завдали артилерійського удару по місту Харків. Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 4 осіб, ще 9 осіб поранені.

31 серпня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни обстріляли Київський район міста. Окупанти влучили у житловий будинок та офісну будівлю в центрі міста. Зазначається, що виникла пожежа, відомо про двох постраждалих.

Вночі російські війська завдали удару по центру Харкова. Ворожі снаряди влучили в житловий будинок.