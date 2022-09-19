Про це інформує “Енергоатом”.

19 вересня о 00:20 росіяни скоїли черговий акт ядерного тероризму, скинувши ракету на ПАЕС. Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів.

Ударною хвилею було пошкоджено будівлі атомної електростанції та розбито понад 100 вікон.

Один з гідроагрегатів Олександрівської гідроелектростанції відключився. Ця ГЕС входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Також відімкнулися три високовольтні лінії електропередачі.

Зараз усі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає.

В “Енергоатомі” закликали зупинити росіян, ядерний тероризм яких загрожує не лише Україні, а й усьому світу.