Про це інформує “Енергоатом”.
19 вересня о 00:20 росіяни скоїли черговий акт ядерного тероризму, скинувши ракету на ПАЕС. Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів.
Ударною хвилею було пошкоджено будівлі атомної електростанції та розбито понад 100 вікон.
Один з гідроагрегатів Олександрівської гідроелектростанції відключився. Ця ГЕС входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Також відімкнулися три високовольтні лінії електропередачі.
Зараз усі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає.
В “Енергоатомі” закликали зупинити росіян, ядерний тероризм яких загрожує не лише Україні, а й усьому світу.
- 17 вересня після того, як внаслідок російських обстрілів ‘єднання на Запорізькій АЕС було зруйноване, станція знову отримує живлення від української електромережі.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що необхідно розрізняти “створення демілітаризованої зони” навколо Запорізької АЕС від створення “зони ядерної безпеки”.
- Раніше МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію, в якому зазначило, що постійні обстріли загрожують ядерній безпеці.
- У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що на Запорізькій АЕС навмисно вимкнули останню основну лінію електропередачі, аби загасити пожежу.