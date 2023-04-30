Росіяни обстріляли пожежну частину в Оріхові

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС.
Так, внаслідок артилерійського обстрілу, в Оріхові на Запоріжжі зазнала пошкоджень будівля однієї з пожежно-рятувальних частин.
Повідомляється, що особовий склад цілий та не ушкоджений, адже перебував в укритті.
Натомість уламками посічений дах та стіни пожежної частини, вибито два пластикові вікна. Зруйновано приміщення постового біля фасаду частини, пошкоджено одну з автоцистерн рятувальників.
Раніше у Генштабі ЗСУ зазначили, що росіяни не відмовляються від планів щодо окупації нашої території, продовжує вести загарбницьку війну. Завдають ударів, здійснюють обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. РФ і надалі застосовує тактику терору. Сьогодні противник завдав 2 ракетних ударів по містах Краматорськ та Костянтинівка. Також, протягом доби, завдав 15 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
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