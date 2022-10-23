У ніч на 23 жовтня російські війська обстріляли Запоріжжя, використовуючи дрони-камікадзе, а також атакували навколишні населені пункти ракетами С-300.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

За його даними, росіяни використали саме дрони-камікадзе “Shahed-136” іранського виробництва. У такий спосіб, один із дронів уразив громадську будівлю в обласному центрі.

Як зазначив Старух, попередньо, постраждалих немає.

Водночас ворог здійснив ракетний обстріл одного з сіл Запорізького району. Внаслідок “прильотів” трьох ракет із використанням ЗРК С-300 пошкоджено приватні будинки та приміщення школи.

Голова ОВА заявив, що всі люди живі та неушкоджені.