Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.
За його даними, росіяни використали саме дрони-камікадзе “Shahed-136” іранського виробництва. У такий спосіб, один із дронів уразив громадську будівлю в обласному центрі.
Як зазначив Старух, попередньо, постраждалих немає.
Водночас ворог здійснив ракетний обстріл одного з сіл Запорізького району. Внаслідок “прильотів” трьох ракет із використанням ЗРК С-300 пошкоджено приватні будинки та приміщення школи.
Голова ОВА заявив, що всі люди живі та неушкоджені.
- Вночі російські військові завдали удару по Миколаєву ракетами типу С-300. Одна з них влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши квартиру на п’ятому поверсі.
- В ніч на 23 жовтня російські військові знову завдали удару по території Дніпропетровської області. Цього разу атака прийшлася по Нікопольському району.
- Цієї ночі ЗСУ успішно нейтралізували іранські ударні дрони-камікадзе, якими ворог атакував південь країни.