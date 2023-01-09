Російські військові обстріляли місцевий ринок у селищі Шевченкове Куп'янського району Харківської області. Під завалами можуть перебувати люди.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

За його словами, відомо про 7 постраждалих. Серед них є 13-річна дівчинка, йшлося у заяві голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Росіяни обстріляли місцевий ринок, ймовірно з ракетних систем С-300.

“Триває рятувальна операція, працюють екстрені служби”, — додав він. Пізніше Кирило Тимошенко додав у Telegram фото з місця події. На них рятувальники Харківської області дістають людей з-під завалів. “Черговий терор наших людей на початку тижня. Це жахливі фото, на які не можна дивитися без сліз”, — написав Тимошенко.

Глава ОВА пізніше додав, що загинула 60-річна жінка. Всіх інших постраждалих госпіталізовано — їм надають допомогу.