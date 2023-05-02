Сьогодні, 2 травня, росіяни обстріляли села на території Херсонської області. Внаслідок ворожих ударів троє людей загинули, п'ятеро — поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, а також пресслужба Херсонської обласної прокуратури в Telegram.

За словами Прокудіна, ворог накрив обстрілами села Кізомис та Велетенське Білозерської громади.

Так, у Велетенському загинув 28-річний чоловік. Як пише голова ОВА, четверо людей отримали поранення. Їх шпиталізували до Херсона, де лікарі надають необхідну меддопомогу.

Згодом у Херсонській обласній прокуратурі додали, що внаслідок обстрілу декількох селищ Білозерської громади загалом загинули троє жителів та п’ятеро дістали поранення.

Окупанти здійснили артобстріл мирного населення та завдали авіаудари. На Херсонщині пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки, господарські приміщення та автотранспорт.