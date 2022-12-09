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Росіяни обстріляли ще одну лікарню на Херсонщині: медзаклад зазнав серйозних пошкоджень

Вже вдруге за день російські окупанти обстрілюють лікарні у Херсонській області. Цього разу загарбники відкрили вогонь по медзакладу у Бериславі.

П’ятниця, 9 грудня 2022, 13:11
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Фото: t.me/khersonskaODA

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його даними, сьогодні вдень війська РФ відкрили вогонь по Бериславській лікарні. Загалом по медзакладу прилетіло три ворожі снаряди.

Фото: t.me/khersonskaODA

“Через обстріл у медзакладі пошкоджено дах терапевтичного корпусу та вибито вікна в багатьох корпусах”, – написав він.

Фото: t.me/khersonskaODA

Окрім цього є влучання у господарчу споруду поруч з лікарнею. Будівля зазнала серйозних пошкоджень, уточнив Янушевич.

“На щастя, постраждалих серед пацієнтів та персоналу лікарні немає”, – написав він.

Додамо, що сьогодні вранці росіяни обстріляли лікарню у Херсоні, поціливши у дитяче відділення та морг.

Спершу повідомлялось. що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, однак згодом очільник Херсонщини заявив, що було поранено одну людину.

“На жаль, через російський обстріл медичного закладу у Херсоні є один постраждалий. Його прооперували лікарі, стан пораненого – стабільний”, – написав він.

  • На Херсонщині 7 грудня, під час проведення стабілізаційних заходів, на каскаді ворожих мін підірвалися начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.
Теги: Берислав, злочини росіян, обстірли міст, обстріл лікарні, Херсонська область, Ярослав Янушевич

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