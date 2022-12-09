Росіяни обстріляли ще одну лікарню на Херсонщині: медзаклад зазнав серйозних пошкоджень

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його даними, сьогодні вдень війська РФ відкрили вогонь по Бериславській лікарні. Загалом по медзакладу прилетіло три ворожі снаряди.
“Через обстріл у медзакладі пошкоджено дах терапевтичного корпусу та вибито вікна в багатьох корпусах”, – написав він.
Окрім цього є влучання у господарчу споруду поруч з лікарнею. Будівля зазнала серйозних пошкоджень, уточнив Янушевич.
“На щастя, постраждалих серед пацієнтів та персоналу лікарні немає”, – написав він.
Додамо, що сьогодні вранці росіяни обстріляли лікарню у Херсоні, поціливши у дитяче відділення та морг.
Спершу повідомлялось. що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, однак згодом очільник Херсонщини заявив, що було поранено одну людину.
“На жаль, через російський обстріл медичного закладу у Херсоні є один постраждалий. Його прооперували лікарі, стан пораненого – стабільний”, – написав він.
- На Херсонщині 7 грудня, під час проведення стабілізаційних заходів, на каскаді ворожих мін підірвалися начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.