Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, внаслідок ворожих обстрілів на Слов’янській ТЕС пошкоджено обладнання на території станції.

Також виникла пожежа, яку зараз гасять рятувальники.

Окрім цього після обстрілу у місті Миколаївка почались проблеми з водопостачанням.

“Окупанти навмисне цілять по інфраструктурним об’єктам області, намагаючись нанести якомога більшої шкоди передусім мирному населенню”, – написав Кириленко.