Близько 11 години 3 серпня внаслідок російського обстрілу міста Торецьк в Донецькій області загинуло 8 осіб та 4 поранено.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що серед чотирьох поранених — три дитини.

За попередньою інформацією, обстріл відбувся з артилерії. Військові РФ влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей. Водночас росіяни пошкодили церкву та поранили священника, а також пошкодили багатоповерхівки, що були поряд.







Росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині: відомо про 8 загиблих та 4 поранених // 4 фото

Кириленко наголосив, що щодня російські окупанти б’ють по цивільних: “Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтеся вчасно!”, — написав голова ОВА.

Зауважимо, що у Донецькій області розпочалася обов’язкова евакуація громадян. У Мінреінтеграції надали поради, як правильно пройти процедуру.

Евакуація населення має відбуватись злагоджено і чітко, тому для мешканців опублікували алгоритм дій: