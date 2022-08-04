Росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині: відомо про 8 загиблих та 4 поранених

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Зазначається, що серед чотирьох поранених — три дитини.
За попередньою інформацією, обстріл відбувся з артилерії. Військові РФ влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей. Водночас росіяни пошкодили церкву та поранили священника, а також пошкодили багатоповерхівки, що були поряд.
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Кириленко наголосив, що щодня російські окупанти б’ють по цивільних: “Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтеся вчасно!”, — написав голова ОВА.
Зауважимо, що у Донецькій області розпочалася обов’язкова евакуація громадян. У Мінреінтеграції надали поради, як правильно пройти процедуру.
Евакуація населення має відбуватись злагоджено і чітко, тому для мешканців опублікували алгоритм дій:
- Звернутися на гарячі лінії Донецької військово-цивільної адміністрації або скористатися чат-ботами;
- Після звернення до вас приїдуть додому, допоможуть зібратися і довезуть до місця евакуації;
- Транспортування людей відбувається поїздами та автобусами з небезпечної зони;
- Під час поїздки допоможуть оформити довідку ВПО (внутрішньо переміщених осіб);
- Після прибуття до безпечного місця видадуть першу фінансову допомогу від держави.
У міністерстві наголосили, що допомогу отримають всі громадяни, котрі евакуюються. Процедура евакуації не матиме примусового характеру. Утім, громадяни, які напишуть відмову від неї, беруть персональну відповідальність за своє життя і за життя своїх дітей.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав мешканців Донбасу евакуюватися. Український уряд ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області.
- Нещодавно віцепрем’єрка Ірина Верещук звернулась до мешканців тимчасово окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя, закликавши їх якнайшвидше залишати небезпечну територію та виїжджати на контрольовані урядом терени.
- Також Верещук звернулась до жителів Донеччини з закликом бути готовими евакуюватись у більш безпечні міста.