Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.
За його даними, сьогодні вранці російські армійці здійснили черговий воєнний злочин, обстрілявши цивільних українців у Херсоні.
Під ворожим вогнем опинився центр нещодавно деокупованого міста.
Внаслідок обстрілу є загиблі, також пошкоджено будівлі.
“Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці. Всі служби працюють, наслідки з‘ясовуємо”, – написав Тимошенко.
Згодом Тимошенко повідомив, що унаслідок обстрілу Херсона загинуло щонайменше 5 осіб, ще 20 – поранені.
- Протягом п’ятниці, 23 грудня, війська РФ 74 рази відкривали вогонь по Херсонській області. Багато загиблих та постраждалих. Серед поранених 6-річна дівчинка, її стан тяжкий.