Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його даними, сьогодні вранці російські армійці здійснили черговий воєнний злочин, обстрілявши цивільних українців у Херсоні.

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo/

Під ворожим вогнем опинився центр нещодавно деокупованого міста.

Внаслідок обстрілу є загиблі, також пошкоджено будівлі.

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo/

“Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці. Всі служби працюють, наслідки з‘ясовуємо”, – написав Тимошенко.

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo/

Згодом Тимошенко повідомив, що унаслідок обстрілу Херсона загинуло щонайменше 5 осіб, ще 20 – поранені.

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo/