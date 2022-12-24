Вранці 24 грудня російські окупанти відкрили вогонь по Херсону. Окупанти обстріляли центр міста. Є жертви.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його даними, сьогодні вранці російські армійці здійснили черговий воєнний злочин, обстрілявши цивільних українців у Херсоні.

Під ворожим вогнем опинився центр нещодавно деокупованого міста.

Внаслідок обстрілу є загиблі, також пошкоджено будівлі.

“Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці. Всі служби працюють, наслідки з‘ясовуємо”, – написав Тимошенко.

Згодом Тимошенко повідомив, що унаслідок обстрілу Херсона загинуло щонайменше 5 осіб, ще 20 – поранені.