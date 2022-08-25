25 серпня надвечір російські війська вдарили з "Ураганів" по Великій Костромці, що на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок і господарчі споруди.

“Люди не постраждали, втім поранення дістала корова. Мешканці села звідти не виїжджають, тримають господарство навіть в умовах регулярних атак”, – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, ворог завдав удару по прикордонним територіям Зеленодольська. Ніхто не постраждав.

Обстріляли війська РФ й Червоногригорівську та Марганецьку громади у Нікопольському районі.

Голова Дніпропетровської обласної ради зауважив, що рятувальники завершили обстеження територій Великомихайлівської громади в Синельниківському районі, по якій цієї ночі окупанти вдарили ракетами.

У результаті атаки зруйновано склади, в яких зберігалося майже 300 тонн пшениці. Пошкоджено будівлі агропідприємства, житлові будинки, п‘ять одиниць сільськогосподарської техніки.

Лукаш також зауважив, що фахівці ДСНС 25 серпня знищили чотири сучасні касетні бойові елементи, які виявили в Металургійному районі Кривого Рогу після нічного обстрілу, наразі території безпечні.

Довідка. “Ураган” (Індекс ГРАУ 9К57, пускова установка – 9П140) — реактивна система залпового вогню калібру 220 мм, розроблена в СРСР. Комплекс має бойову і транспортну машини, які базуються на доопрацьованому шасі ЗІЛ-135ЛМ. Система несе 16 реактивних снарядів масою по 280 кг кожен, які здатна випустити відразу за 20 секунд.