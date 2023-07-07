Сьогодні вдень російські окупанти обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа на одному з об’єктів інфраструктури.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

“Снаряди С-300 влучили в об’єкт інфраструктури у багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На щастя, жителі Запоріжжя не постраждали”, – повідомив очільник Запорізької ОВА.

Також він закликав зберігати інформаційну тишу, аби не коригувати окупантів.

Зазначимо, що вночі 7 липня російські окупаційні війська атакували Україну ударними БпЛА. Загалом було випущено 18 дронів-камікадзе, з яких більшість вдалось збити.

Згідно з даними, цієї ночі війська РФ атакували Україну іранськими ударними дронами “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

Загалом зафіксовано пуски 18 безпілотників, з яких 12 було знищено завдяки підрозділам зенітних ракетних військ, винищувальній авіації та мобільним вогневим групам Повітряних Сил.

Збиття дронів відбувалось у південних та східних областях.

Водночас куди влучили інші 6 дронів, які не було збито, у Повітряних силах не повідомили.