Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.
“Снаряди С-300 влучили в об’єкт інфраструктури у багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На щастя, жителі Запоріжжя не постраждали”, – повідомив очільник Запорізької ОВА.
Також він закликав зберігати інформаційну тишу, аби не коригувати окупантів.
Зазначимо, що вночі 7 липня російські окупаційні війська атакували Україну ударними БпЛА. Загалом було випущено 18 дронів-камікадзе, з яких більшість вдалось збити.
Згідно з даними, цієї ночі війська РФ атакували Україну іранськими ударними дронами “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).
Загалом зафіксовано пуски 18 безпілотників, з яких 12 було знищено завдяки підрозділам зенітних ракетних військ, винищувальній авіації та мобільним вогневим групам Повітряних Сил.
Збиття дронів відбувалось у південних та східних областях.
Водночас куди влучили інші 6 дронів, які не було збито, у Повітряних силах не повідомили.
- Протягом минулої доби на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось 30 бойових зіткнень із російськими окупаційними військами.
- Станом на ранок 7 липня у Львові під завалами будинку, в який напередодні влучила російська ракета, знайшли тіло 10-ї загиблої.
- Протягом доби російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого загинула одна особа, ще п’ятеро – поранено.