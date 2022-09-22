Ввечері 22 вересня російські війська знову обстріляли Запоріжжя. За попередньою інформацією ворог випустив близько десяти ракет.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух.

Близько опівночі росіяни обстріляли обласний центр ракетами, окупанти випустили по Запоріжжю приблизно 10 снарядів.

Старух закликав дотримуватись правил повітряної тривоги та берегти себе й один одного.

Вранці 22 вересня російські окупанти також завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю та передмістю. Влучили у готель, електростанцію та телевежу. Мішенню росіян стали об’єкти інфраструктури наголосив очільник Запорізької області додавши, що внаслідок вибухів руйнувань зазнали будинки поруч.