Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух.

Близько опівночі росіяни обстріляли обласний центр ракетами, окупанти випустили по Запоріжжю приблизно 10 снарядів.

Старух закликав дотримуватись правил повітряної тривоги та берегти себе й один одного.

Вранці 22 вересня російські окупанти також завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю та передмістю. Влучили у готель, електростанцію та телевежу. Мішенню росіян стали об’єкти інфраструктури наголосив очільник Запорізької області додавши, що внаслідок вибухів руйнувань зазнали будинки поруч.