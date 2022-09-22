Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух.
Близько опівночі росіяни обстріляли обласний центр ракетами, окупанти випустили по Запоріжжю приблизно 10 снарядів.
Старух закликав дотримуватись правил повітряної тривоги та берегти себе й один одного.
Вранці 22 вересня російські окупанти також завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю та передмістю. Влучили у готель, електростанцію та телевежу. Мішенню росіян стали об’єкти інфраструктури наголосив очільник Запорізької області додавши, що внаслідок вибухів руйнувань зазнали будинки поруч.
- В ніч на 22 вересня російські військові завдали удару по Миколаєву. Під ворожий удар потрапили різні райони міста.
- Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що у Дніпропетровські області окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони області. Внаслідок ворожої атаки є одна загибла людина.
- Триває двісті одинадцята доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. За добу російські окупанти завдали 4 ракетні та 17 авіаційних ударів, а також здійснили понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України.