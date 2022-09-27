Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Спочатку оприлюднили інформацію про три “прильоти”.
Так, росіяни вдарили по Холодногірському району, за попередньою інформацією пошкоджено інфраструктурний об’єкт. У деяких районах міста немає світла.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Терехов наголосив, що енергетики та комунальні служби працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електрику до будинків харків’ян.
Пізніше мер міста повідомив про ще один ракетний удар.
26 вересня російські окупанти завдали масованих обстрілів по Харківській області. Як наслідок – загинуло 9 осіб, серед яких 15-річна дитина.
- 27 вересня військові РФ поцілили десятьма ракетами С-300 в об’єкти інфраструктури Запоріжжя.
- У ніч на 27 вересня російські окупанти двічі обстріляли Миколаїв. За попередніми даними, пошкоджено чимало цивільної інфраструктури.
- Ніч на 27 вересня минула в Дніпропетровській області під залповим вогнем реактивних снарядів та важкою артилерією. Цього разу ворог атакував три громади — Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську.