Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Спочатку оприлюднили інформацію про три “прильоти”.

Так, росіяни вдарили по Холодногірському району, за попередньою інформацією пошкоджено інфраструктурний об’єкт. У деяких районах міста немає світла.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Терехов наголосив, що енергетики та комунальні служби працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електрику до будинків харків’ян.

Пізніше мер міста повідомив про ще один ракетний удар.

26 вересня російські окупанти завдали масованих обстрілів по Харківській області. Як наслідок – загинуло 9 осіб, серед яких 15-річна дитина.