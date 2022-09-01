Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.
За його словами передова група Організації Об’єднаних Націй (ООН) не може продовжити рух з міркувань безпеки: “Україна продовжує докладати зусиль для організації безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС”, — запевнив голова ОВА.
“Вимагаємо від РФ припинити провокації й надати безперешкодний доступ МАГАТЕ до українського ядерного об’єкта”, — наголосив Старух.
Нагадаємо, що сьогодні, 1 вересня, з п’ятої години ранку росіяни не припиняють постійні мінометні обстріли тимчасово окупованого міста Енергодар. Стало відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів. Є загиблі та постраждалі.
ДОВІДКА. Місія МАГАТЕ на чолі з головою організації Рафаелем Гроссі має намір проінспектувати Запорізьку атомну електростанцію, територію якої неодноразово обстрілювали російські війська.
- Генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прокоментував візит агенства на Запорізьку АЕС, яка зараз окупована російськими військами. За його словами, цей візит є “технічним” і основна його мета – запобігти ядерній катастрофі.
- Якщо на Запорізькій АЕС відбудеться аварія, то радіаційна хмара зачепить Україну та РФ. Вона накриє частину українського півдня та південно-західні регіони Росії.