Російські окупаційні війська ведуть артилерійський обстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із Запоріжжя до Запорізької АЕС.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

За його словами передова група Організації Об’єднаних Націй (ООН) не може продовжити рух з міркувань безпеки: “Україна продовжує докладати зусиль для організації безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС”, — запевнив голова ОВА.

“Вимагаємо від РФ припинити провокації й надати безперешкодний доступ МАГАТЕ до українського ядерного об’єкта”, — наголосив Старух.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 вересня, з п’ятої години ранку росіяни не припиняють постійні мінометні обстріли тимчасово окупованого міста Енергодар. Стало відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів. Є загиблі та постраждалі.

ДОВІДКА. Місія МАГАТЕ на чолі з головою організації Рафаелем Гроссі має намір проінспектувати Запорізьку атомну електростанцію, територію якої неодноразово обстрілювали російські війська.