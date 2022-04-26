Російські солдати продовжують обстрілювати населені пункти Херсонської області з реактивних систем залпового вогню. Для цього вони використовують зокрема й заборонені касетні боєприпаси.

Про це повідомляє пресслужба Угруповання військ “Південь”.

Зазначено, що ЗС РФ цілеспрямовано б’є по житлових будинках та об’єктах цивільної інфраструктури з метою навести паніку серед населення, адже жодних позицій українських військових у тих місцях немає. При цьому ворог використовує заборонені боєприпаси, вкотре порушуючи правила ведення війни.

Наразі постраждалих цивільних внаслідок обстрілів не виявлено, проте інформація уточнюється. Також громадян закликають не ігнорувати сигнали тривоги і в разі сирени терміново йти в укриття.