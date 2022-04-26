Про це повідомляє пресслужба Угруповання військ “Південь”.
Зазначено, що ЗС РФ цілеспрямовано б’є по житлових будинках та об’єктах цивільної інфраструктури з метою навести паніку серед населення, адже жодних позицій українських військових у тих місцях немає. При цьому ворог використовує заборонені боєприпаси, вкотре порушуючи правила ведення війни.
Наразі постраждалих цивільних внаслідок обстрілів не виявлено, проте інформація уточнюється. Також громадян закликають не ігнорувати сигнали тривоги і в разі сирени терміново йти в укриття.
- Нагадаємо, Сьогодні о 6:41 та 6:46 ранку дві ворожі крилаті ракети пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку Запоріжжя. Згодом у Запоріжжі зафіксували вибухи від влучання російських крилатих ракет.
- За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, унаслідок вранішнього ракетного обстрілу міста одна людина загинула та ще одна отримала поранення.