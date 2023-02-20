Триває триста шістдесят друга доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби противник завдав 3 ракетних та 22 авіаційних удари. Здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Водночас високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Дворічна, Піщане, Крохмальне і Першотравневе Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва на Луганщині та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 15 районів населених пунктів.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 23 населених пунктів. Ворожі авіаудари зафіксовано поблизу Новополя на Донеччині та Малинівки і Малої Токмачки Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів.

Окрім цього, у пресслужбі наголосили, що 19 лютого, з артилерії, російські окупаційні війська обстріляли місто Гола Пристань Херсонської області, з метою звинуватити та дискредитувати Збройні Сили України. Також, для формування негативного ставлення до Сил оборони України, окупанти продовжують обстріли цивільних об’єктів окремих населених пунктів Каховського та Голопристанського районів Херсонської області.

Водночас противник продовжує примусову російську паспортизацію громадян України на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Зокрема, російська окупаційна так звана влада у Скадовську та Каланчаку, погрожуючи конфіскацією особистого майна, змушує прискорити процес отримання російських паспортів та переоформлення бізнесу рухомого і нерухомого майна за російським законодавством. В разі відсутності російського паспорта пенсіонерам погрожують залишити їх без пенсійних виплат. В результаті, у місцевих громадян виникла соціальна напруга та побоювання щодо втрати власного майна та бізнесу.