Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.
Зазначається, що вчора, о 09:50, 12:25 та 19:35 росіяни завдали ударів по акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого поранення отримала одна людина: “Пошкоджено та зруйновано житлові будинки”, — йдеться в повідомленні.
Також о 16:30 ворожого обстрілу зазнав населений пункт Куцурубської громади. У результаті чого пошкоджено об’єкт інфраструктури. За даними ОВА постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч “пройшли відносно спокійно”.
- Минулої доби, 12 грудня, на Донеччині внаслідок злочинних дій російських окупантів загинуло троє цивільних, а ще 16 отримали поранення.
- У ніч на 13 грудня росіяни здійснили 7 обстрілів та випустили понад 50 ворожих снарядів на мирні міста та села в Дніпропетровській області. Найбільше постраждав Нікопольський район.
- Військові РФ продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області. Минулої доби обстрілів зазнали Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони.
- Протягом 12 грудня російські військові вбили троє жителів Херсонської області, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.