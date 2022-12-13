Протягом 12 грудня військові РФ неодноразово завдавали ударів по території Миколаївської області. Зокрема, від ворожих обстрілів постраждали Очаківська та Куцурубська громади.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.

Зазначається, що вчора, о 09:50, 12:25 та 19:35 росіяни завдали ударів по акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого поранення отримала одна людина: “Пошкоджено та зруйновано житлові будинки”, — йдеться в повідомленні.

Також о 16:30 ворожого обстрілу зазнав населений пункт Куцурубської громади. У результаті чого пошкоджено об’єкт інфраструктури. За даними ОВА постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч “пройшли відносно спокійно”.