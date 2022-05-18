Очільник Луганської ОВА повідомив, що російські окупанти почали готуватись до літнього контрнаступу українських військових.

Про це він Сергій Гайдай написав на своїй сторінці у Facebook.

У його дописі зазначається, що контрнаступ українців може розпочатись наприкінці червня-початку липня і росіяни вже активно готуються до цього, окопуючись у Старобільську та Сватовому.

За словами Гайдая, вся територія Луганської області буде деокупована, однак наразі у регіоні продовжуються активні бойові дії.

Найбільше від ворожих обстрілів потерпає Сєвєродонецьк та навколишні села, оскільки російські окупанти намагаються підійти ближче до обласного центру.

Неспокійно у Гірській та Попаснянській ТГ, де загарбники намагаються відрізати “дорогу життя”.

Українські воїни знищують дорожню інфраструктуру лише у крайніх випадках, коли необхідно стримати просування росіян чи заблокувати постачання зброї і техніки окупантам.

Гайдай додав, що РФ намагається “дотиснути” Луганську область, стягуючи в регіон тисячі одиниць техніки та живу силу, та ЗСУ готові до “зустрічі” з окупантами.

Також за даними голови Луганської ОВА, наразі в області продовжується евакуація, тому людей, котрі все ще знаходяться в області (а таких близько 50 000), наполегливо просять виїхати до більш безпечних регіонів.

“Ситуація погіршується, траса обстрілюється, скоро ми знову можемо поставити евакуацію на паузу”, – написав Гайдай.