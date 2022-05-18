Про це він Сергій Гайдай написав на своїй сторінці у Facebook.
У його дописі зазначається, що контрнаступ українців може розпочатись наприкінці червня-початку липня і росіяни вже активно готуються до цього, окопуючись у Старобільську та Сватовому.
За словами Гайдая, вся територія Луганської області буде деокупована, однак наразі у регіоні продовжуються активні бойові дії.
Найбільше від ворожих обстрілів потерпає Сєвєродонецьк та навколишні села, оскільки російські окупанти намагаються підійти ближче до обласного центру.
Неспокійно у Гірській та Попаснянській ТГ, де загарбники намагаються відрізати “дорогу життя”.
Українські воїни знищують дорожню інфраструктуру лише у крайніх випадках, коли необхідно стримати просування росіян чи заблокувати постачання зброї і техніки окупантам.
Гайдай додав, що РФ намагається “дотиснути” Луганську область, стягуючи в регіон тисячі одиниць техніки та живу силу, та ЗСУ готові до “зустрічі” з окупантами.
Також за даними голови Луганської ОВА, наразі в області продовжується евакуація, тому людей, котрі все ще знаходяться в області (а таких близько 50 000), наполегливо просять виїхати до більш безпечних регіонів.
“Ситуація погіршується, траса обстрілюється, скоро ми знову можемо поставити евакуацію на паузу”, – написав Гайдай.
- Нагадаємо, з Луганської області 17 травня евакуювали 33 людини, серед яких були діти. Мирних жителів з Сєвєродонецька та Лисичанська окупанти обстріляли на трасі.
- Також 16 травня, російські загарбники продовжували обстрілювати населені пункти Луганської області. Зокрема під вогнем окупантів опинились два корпуси лікарні та будівля наукового підприємства “Імпульс” у Сєвєродонецьку. Є загиблі та постраждалі серед цивільних