Російські солдати отримали від командування наказ вбити всіх військовополонених Збройних Сил України в районі міста Попасна, що на Луганщині.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідники перехопили телефонну розмову, де російські солдати обговорюють, що робити з українськими військовополоненими. Один з них прозоро натякає іншому, що полонених треба вбити.

“Що я тобі можу сказати, для Чандера (ймовірно, позивний — ред.), старшого серед них залишити, інших відпустити назавжди. Назавжди відпустити. Щоб їх ніхто ніколи більше не бачив включно з рідними”, – заявив солдат ЗС РФ.

Розвідники наголосили, що такі заяви є відвертим воєнним злочином і порушенням міжнародного законодавства, а також “ще одним яскравим прикладом, що армія Росії – це вбивці, ґвалтівники та мародери й ніяким чином не військові”.