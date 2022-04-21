Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Розвідники перехопили телефонну розмову, де російські солдати обговорюють, що робити з українськими військовополоненими. Один з них прозоро натякає іншому, що полонених треба вбити.
“Що я тобі можу сказати, для Чандера (ймовірно, позивний — ред.), старшого серед них залишити, інших відпустити назавжди. Назавжди відпустити. Щоб їх ніхто ніколи більше не бачив включно з рідними”, – заявив солдат ЗС РФ.
Розвідники наголосили, що такі заяви є відвертим воєнним злочином і порушенням міжнародного законодавства, а також “ще одним яскравим прикладом, що армія Росії – це вбивці, ґвалтівники та мародери й ніяким чином не військові”.
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