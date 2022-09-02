Попередні збитки від вибухів на російських військових об'єктах у Сакському та Джанкойському районах Криму оцінено у 700 мільйонів рублів.

Про це повідомляє “Крим. Реалії” з посиланням на слова підконтрольного Росії “глави” Криму Сергія Аксьонова в етері російського державного телеканалу в Криму “Міллет”.

“Загальний обсяг збитків, які ми направили [для отримання субсидії] в уряд Російської Федерації, становить понад 700 млн рублів. Гроші на підтримку буде виділено”, — повідомив Аксьонов.

Він уточнив, що оцінку збитків планують завершити наступного тижня. Загалом, за даними Аксьонова, постраждали понад 4 тисячі об’єктів.

Ситуація в Криму

Це вже не перший інцидент на території тимчасово окупованого Криму. Вперше вибухи сталися 9 серпня в районі селища Новофедорівка, де знаходиться військовий аеродром.

Згодом вранці, 16 серпня, у Криму знову пролунали вибухи. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова все відбувалося у військовій частині росіян. 19 серпня у тимчасово окупованій Євпаторії місцеві мешканці було чутно потужні вибухи у всіх районах міста. Також 26 серпня окупованому Новоозерному біля Євпаторії пролунали вибухи.

Варто зауважити, що вибухи у Криму посилили бажання окупантів збільшити безпеку. Для цього російським військовим доведеться відвернути частину своїх сил від лінії фронту. Зокрема окупанти встановили контрольно-пропускний пункт перед в’їздом на Керченський міст у Криму. Вони перевіряють документи та автівки охочих виїхати.