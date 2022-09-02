Відповідне відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.
Під час огляду Запорізької АЕС місія МАГАТЕ поцікавилась, чому ракети, які влучили поблизу атомної електростанції, розміщені так, наче обстріл здійснювався з тимчасово окупованої території.
У відповідь російський представник пояснив, що ракета, коли підлітає до місця влучання, спершу розвертається на 180 градусів, а тоді – влучає у ціль.
“Рашистська істота в Енергодарі переконує представників МАГАТЕ, що снаряди українських сил розвертаються в повітрі, аби вдарити по атомній станції”, – написав у коментарі до відео Цаплієнко.
- Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Енергодара вдень 1 вересня. Відтак делегація прибула врешті на Запорізьку атомну станцію.
- 1 вересня станом на 18:00 генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі залишив Запорізьку АЕС. Разом з ним зі станції поїхали більшість членів делегації.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, головне, що має відбутися у результаті місії МАГАТЕ – це демілітаризація території ЗАЕС. Саме це є метою українських і міжнародних зусиль. Агентство досі не закликало до цього, хоч це було основним предметом домовленостей під час зустрічі у Києві.