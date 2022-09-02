Російські окупанти, пояснюючи місії МАГАТЕ розташування ракетних снарядів поблизу ЗАЕС, заявили, що це начебто Україна обстрілює атомну електростанцію такими снарядами, які розвертаються на 180 градусів під час влучання.

Відповідне відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

Під час огляду Запорізької АЕС місія МАГАТЕ поцікавилась, чому ракети, які влучили поблизу атомної електростанції, розміщені так, наче обстріл здійснювався з тимчасово окупованої території.

У відповідь російський представник пояснив, що ракета, коли підлітає до місця влучання, спершу розвертається на 180 градусів, а тоді – влучає у ціль.

“Рашистська істота в Енергодарі переконує представників МАГАТЕ, що снаряди українських сил розвертаються в повітрі, аби вдарити по атомній станції”, – написав у коментарі до відео Цаплієнко.