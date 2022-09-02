Відповідне відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

Під час огляду Запорізької АЕС місія МАГАТЕ поцікавилась, чому ракети, які влучили поблизу атомної електростанції, розміщені так, наче обстріл здійснювався з тимчасово окупованої території.

У відповідь російський представник пояснив, що ракета, коли підлітає до місця влучання, спершу розвертається на 180 градусів, а тоді – влучає у ціль.

“Рашистська істота в Енергодарі переконує представників МАГАТЕ, що снаряди українських сил розвертаються в повітрі, аби вдарити по атомній станції”, – написав у коментарі до відео Цаплієнко.