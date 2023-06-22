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Росіяни перекидають додаткові сили на кордон з Україною для боротьби з партизанами – ЦНС

Російські окупанти перекидають спецпідрозділи ГРУ у Брянську й Курську області для боротьби з російськими партизанами.

Четвер, 22 червня 2023, 16:58
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Джерело: Центр національного спротиву.

Зокрема до Тьоткіно (Курська область) та до Суземки (Брянська область), перекинуті 50 військовослужбовців спецпідрозділів ГРУ для боротьби з партизанами. Водночас посилилась конфронтація між російським ССО та ГРУ через розподіл впливу.

Зазначимо, що протягом минулої доби на чотирьох напрямках фронту – Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському – відбулося понад 40 бойових зіткнень з російськими окупантами.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також нашими захисниками було знищено російський ударний вертоліт Мі-24 та 7 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 13 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції РЕБ та склад боєприпасів ворога.

Теги: ГРУ РФ, кордон з РФ, партизани, повномасштабна війна, російські загарбники, російські окупанти, російсько-українська війна - наслідки

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