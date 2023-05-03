Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю телеканалу “Київ”.

“Ми бачимо, що росіяни бояться. Та ж сама база в Севастополі та інші військові об’єкти зараз потужно охороняються, окупанти обладнують позиції, щоб захистити від будь-яких атак проти цієї інфраструктури”, – сказав він.

За словами Скібіцького, на території Криму зміцнює свої спроможності український рух спротиву. Його активність у поєднанні з ударами по кримських військових об’єктах справляє на росіян “гнітюче враження”.

До осені 2022 року окупанти не приділяли особливої уваги обороні Криму. Проте успіх української армії на Харківщині, Херсонщині, а відтак – удари по військових об’єктах та дії руху спротиву на території окупованого півострова – змусили росіяни зводити укріплення та зміцнювати узбережжя.

За словами Скібіцького, деокупація Криму залежатиме від того, як буде спланована українська операція зі звільнення півострова та яким буде моральний стан російських військових.

“Якщо там буде паніка і всі почнуть втікати, то можливий “жест доброї волі”. Але це не буде дуже просто, тому що вони вважають Крим – останньою фортецею, і будуть намагатися захищати півострів до кінця”, – наголосив він.