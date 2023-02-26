Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація у Telegram.
Росіяни постійно заявляли про відновлення міста. Утім до зими Сєверодонецьк так і не був підготовлений, зокрема залишається без опалення.
“На цьому тижні регіональною окупаційною владою була озвучена ще одна обіцянка – відновити всі будинки в місті до 2025 року”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, місцеві мешканці почали отримувати незалежно від того, проживає людина в місті, чи ні.
“Напередодні зими окупаційна влада обіцяла не нараховувати плату за газ та електроенергію (де вона є) через відсутність опалення. Втім, у лютому людям виставили рахунки із обсягами споживання. Час сплачувати по рахунках настав”, — зауважили в ОВА.
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